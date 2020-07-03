Son dakika haberleri... Melbourne'de 66 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haberleri... Melbourne'de 66 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberleri... Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için yasak ve kısıtlamalarda hafifletme çalışmaları sürerken, geçerli nedenler dışında kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Melbourne'de 66 kişi daha virüse yakalandı.

Son dakika haberleri... Melbourne'de 66 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
03.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:59

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için yasak ve kısıtlamalarda hafifletme çalışmaları sürerken, geçerli nedenler dışında kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Melbourne'de 66 kişi daha virüse yakalandı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Sağlık Bakanı Jenny Mikakos ile düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne'deki Kovid-19'un yayılmasına yönelik gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Andrews, virüsün yoğun olarak görüldüğü Melbourne'deki bazı semtlerde, geçerli nedenler dışında, sokağa çıkma yasağının dün yürürlüğe girmesinin ardından, bir önceki gün 77 olan yeni vaka sayısının daha fazla test yapıldığı halde bugün 66'ya düşmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Victoria eyaletinde 442 aktif vaka bulunduğunu ve bunlardan 6'sının yoğun bakımda, 23'ünün ise hastanelerde tedavi altında olduğunu aktaran Andrews, "Açıkçası Victoria toplumundan ve özellikle sıcak bölgelerde bulunanlardan çok şey istiyoruz. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız test olmanız konusu hala önemini koruyor." ifadesini kullandı.

Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan 36 semtte, dünden itibaren "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" dışında 29 Temmuz'a kadar sokağa çıkmak yasaklandı.

Virüsün görüldüğü semtlerde 10 bin kişi testi reddetti

Yasakların uygulandığı 300 binden fazla nüfusun bulunduğu semtlerde, görevlilerin 95 bin evi ziyaret ettiğini ve 164 binden fazla kişinin Kovid-19 testi yaptırdığını bildiren Sağlık Bakanı Mikakos, 10 bin Avustralyalının test olmayı kabul etmediğini açıkladı.

Raporlara göre, virüs testinin "komplo" olduğu gerekçesiyle reddedildiği yönünde bilgiler aldıklarını ve bunu analiz edeceklerini kaydeden Mikakos, "Aldığım rapor, bazı insanların yeni tip koronavirüsün bir komplo olduğuna ya da onlar üzerinde etkili olmayacağına inanmalarından kaynaklanıyor." dedi.

Victoria'da 20'den fazla okul kapatıldı

Geçen iki hafta boyunca Victoria eyaletindeki 20'den fazla okuldaki öğrenci ve personelde virüs görülmesinin ardından okullar, dezenfekte edilmek üzerek geçici olarak kapatıldı.

Öte yandan sendikalar, toplu taşıma araçlarında çalışanların ve yolcuların virüsten korunması için maske takılmasının mecburi olmasını istedi.

Futbol takımları, Melbourne'den Queensland'a taşınıyor

Normal fikstüre göre, Victoria eyaletinde oynanması gereken Avustralya Futbol Ligi (AFL) maçlarının Kovid-19 nedeniyle virüs görülmeyen Queensland eyaletinde oynanmasına karar verildi.

Melbourne kökenli takımlar, St Kilda, North Melbourne, Essendon, Western Bulldogs, Richmond ve Carlton takımlarının maçlarını Gold Coast ve Sunshine Coast kentlerinde oynayacağını açıklayan Queesland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, "Queensland, AFL'nin evi olacak." dedi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da, 2 milyon 563 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda virüse yakalanan 8 bin 66 Avustralyalıdan 7 bin 90'ı iyileşti.

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Kaynak: AA

Manşet

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