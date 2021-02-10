Son dakika haberleri: Marmaris'te çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

Son dakika haberlerine göre Marmaris'te çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından belirli saatlerde muaf tutularak açık olmasına karar verildi.

Marmaris'te çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından belirli saatlerde muaf tutularak açık olmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandığı, 14 Şubat'ta çiçekçilerin çalışma saatleriyle ilgili kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması ve Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlar durumlarını, eğitim kurumlarınca verilecek adres, çalışma ve ders programını belgelendirmeleri şartıyla güzergah ve saatle sınırlı olacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların da şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen