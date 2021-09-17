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Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Mardin'de bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşları sonucunda söndürüldü.

Mardin'de bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin yolu üzeri Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir marketin deposunda meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle kapıdan giriş yapamamaları üzerine deponun duvarını kepçe ile kırarak alevlere müdahale etti. Yangın 7 araç ile 23 itfaiye personelinin 4 saatlik çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Market deposunda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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