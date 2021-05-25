Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizmi değerlendirdi

Son dakika haberler: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın dün gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Ersoy, "Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Türkiye'den baktığımızda biz son günkü vaka sayısına bakıyoruz, Avrupa ve yurt dışı 2 haftalık ortalamaya bakıyor. Biz de yurt dışından birine bakınca 2 haftalık ortalamasına bakıyoruz. İstikrar devam ederse inşallah, onlar zaten takip ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın turist gelmesi konusunda, Türkiye'deki korona virüs vaka sayılarıyla ilgili bir sınır belirleyip belirlemediğinin sorulması üzerine Ersoy, "Geçen seneki sınırların üstünde kabul etmeleri lazım. Geçen seneki sınırlara göre hiç kimse hiç kimseye açamaz dünyada, Türkiye'ye değil hiç kimse hiç kimseye açamaz" diye konuştu.

"5 binin altına gelmemiz lazım"

Durumun şu an için olumlu seyrettiğini söyleyen Ersoy, "5 binin altını görmemiz lazım, yani bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım" diye konuştu.

Avrupa Birliği ile de görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Ersoy, "Önümüzdeki hafta da çok yoğun görüşmelerimiz olacak. Ülke bazlı, zaten Avrupa Birliği değil ülke bazlı kararlar alınıyor, herkes kendi kararını kendi veriyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ülkeleri yeni bir prensip kararı aldıklarını söyleyen Ersoy, "Çift aşı yaptıran ziyaretçilerin seyahat kısıtlamalarını kaldırıyorlar. Bu bizim için de geçerli zaten" dedi.

"Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil"

Türkiye'nin o ülkelerdeki aşıların tamamını kabul ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok kullanılmayan bir aşı olduğu için ellerinde veri yok, verileri de topluyorlar şu anda" diye konuştu.

"Aynı dili konuşuyoruz artık İngilizlerle"

Ersoy, ziyaret gerçekleştirileceği ülkeleri, netleştikçe paylaşacakları belirterek, "İngiltere'yle zaten düzenli görüşüyoruz, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle beraber görüşüyoruz. Onların trafik lambası sistemi var onunla uyumlu veri akışını biz sağladık zaten. Sağlık Bakanlığı çok yoğun görüşmeye başladı. Teknik konular olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görüşmesi lazım. Aynı dili konuşuyoruz artık İngilizlerle. Onlar 3 haftada bir değerlendirme yaptıkları için ben orada da olumlu bir gelişme bekliyorum açıkçası" değerlendirmesinde bulundu.

"Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz"

Rusya'nın Çin aşısına yaklaşımıyla ilgili konuşan Ersoy, bununla ilgili negatif bir söylemlerini görmediğini ifade etti.

Bakan Ersoy, turist sayısının 2020 rakamlarının üzerine çıkıp çıkmayacağına yönelik bir soru üzerine, "Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı 16 milyon gerçekleşti. Bu sene de netleşir herhalde 1 ay içinde, hava trafikleri netleşsin ona göre biz de tekrar bir yorum yapacağız. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz" diye konuştu.

İç turizmin yoğunlaştığını, 2020'ye kıyasla ay bazında bakıldığında daha iyi olduğunu belirten Ersoy, "Bizim Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı