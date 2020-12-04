Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı kamerada
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Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı kamerada

04.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:11
Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı kamerada

Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı ve içinde hastane personelinin olduğu servis aracının aynasını kırdı.

Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı ve içinde hastane personelinin olduğu servis aracının aynasını kırdı. Saldırgan daha sonra yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personeli taşıyan servis minibüsünün sürücüsüyle trafikte bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Aracından inen kişi sopayla servis minibüsünün aynasını kırdı. Saldırgan daha sonra aracına binerek yoluna devam etti. Saldırı anı ise serviste bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı kamerada
Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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