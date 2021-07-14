Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti eski Başbakanı Matata Mapon ev hapsine alındı
Son dakika haberler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde zimmetine para geçirme suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Augustin Matata Ponyo Mapon'un ev hapsinde tutulmasına karar verildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde zimmetine para geçirme suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Augustin Matata Ponyo Mapon'un ev hapsinde tutulmasına karar verildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, aynı zamanda senatör olan eski Başbakan'ın dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece yargılaması devam ederken ev hapsinde tutulmasına hükmedildi.
Mapon'un polis eşliğinde geldiği başkent Kinsaşa'daki konutunda ev hapsine alındığı belirtildi.
Mapon, başbakanlık yaptığı 2012-2016 döneminde 150 milyon dolardan fazla kamu fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez