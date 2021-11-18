Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alındı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında Okul Müdürü açığa alındı.

Çayırova'da, 9 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gebze Kaymakamlığınca başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Gebze Kaymakamlığı tarafından Emlak Konut Anadolu Lisesi Müdürü Z.A.Y. açığa alındı.

Kaza

Çayırova ilçesinde, 9 Kasım'da meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Eve giren hırsızlar bebek kamerasına yakalandı

Eve giren hırsızlar bebek kamerasına yakalandı

 Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası (2)- Yeniden

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası (2)- Yeniden

 Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title