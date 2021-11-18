Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında Okul Müdürü açığa alındı.

Çayırova'da, 9 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gebze Kaymakamlığınca başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Gebze Kaymakamlığı tarafından Emlak Konut Anadolu Lisesi Müdürü Z.A.Y. açığa alındı.

Kaza

Çayırova ilçesinde, 9 Kasım'da meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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