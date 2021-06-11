Son dakika haberleri: Kırşehir'de 16 yıl önce 3 kadının öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Kırşehir'de 16 yıl önce 3 kadının öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Kırşehir'de 16 yıl önce 3 kadının öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de 16 yıl önce 3 kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kırşehir'de 16 yıl önce 3 kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, 2005'te tarlada cesedi bulunun Seher Alver'in (63) öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında, aynı yıl ailesince kayıp başvurusu yapılan Mehrinaz Ayatay (65) ile evinde ölü bulunan Sultan Baran'ın (63) da cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren ekip, soruşturmayı genişletti.

Yaklaşık 18 ay süren çalışmalar sonucu, 3 kadını hırsızlık amacıyla öldürdükleri iddiasıyla D.Ş, B.E, M.K. ve E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.Ç'nin ise başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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Son dakika haberleri: Kırşehir'de 16 yıl önce 3 kadının öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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