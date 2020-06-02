Son dakika haberleri: Kırklareli'nde evin mutfağında yaşanan patlamada 3 yaşlı kardeş yaralandı Son dakika haberi... Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Pancarköy'de İsmet Yoldaş'a ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından çıkan yangında İsmet (75), Nezihe (78) ve Nazmiye Tanyoldaş (86) yaralandı. Yaralı 3 kardeş 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA