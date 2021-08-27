Kayseri Sanayi Odası'ndan Antalya'ya yardım
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Kayseri Sanayi Odası'ndan Antalya'ya yardım

Kayseri Sanayi Odası'ndan Antalya'ya yardım
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) destek ve organizasyonunda, sanayicilerin katkılarıyla oluşturulan 5 araçlık yardım konvoyunun Antalya'daki yangın bölgesine ulaştığı bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) destek ve organizasyonunda, sanayicilerin katkılarıyla oluşturulan 5 araçlık yardım konvoyunun Antalya'daki yangın bölgesine ulaştığı bildirildi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için mobilya ve elektrikli ev aletleri meslek gruplarının katkılarıyla oluşturdukları 5 araçlık yardım konvoyunu, Antalya'da yetkilere ulaştırdıklarını belirtti.

Daha önce de yangın bölgesine 27 ton küçükbaş hayvan yemi gönderdiklerini anımsatan Büyüksimitci, "Elbette ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı çok üzgünüz. İnşallah bu zor günleri en kısa sürede beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş oldun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası'ndan Antalya'ya yardım
Kayseri Sanayi Odası'ndan Antalya'ya yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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