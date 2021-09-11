SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin şehit olduğu haberini, Melikgazi İlçesi Tınaztepe Mahallesi Ayyıldız Apartmanı'nda yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Faruk ve anne Suzan Sınırtepe ile 3 kardeşi ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.4 kardeşten en büyüğü olan Mücahit Sınırtepe, bugün ikindide Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.