Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

09.10.2020 07:45 | Son Güncelleme: 09.10.2020 07:53
Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı İZMİR'de, sahte alkol kullandığı öne sürülen 9 kişi, fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İZMİR'de, sahte alkol kullandığı öne sürülen 9 kişi, fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte alkol kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / : Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan Fatma Girik
Spor Falcao Gökhan Töre Sergen Yalçın Steven Gerrard Manuel Fernandes
Daha Fazla Türk Ekim Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 07:53:48. #1.15#
title