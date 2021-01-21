Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 521 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 521 kişi hayatını kaybetti

21.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:14
Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 521 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 521 artarak 84 bin 202'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 521 artarak 84 bin 202'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 78 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 oldu, böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 221'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 516 bin 568'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 521 artarak 84 bin 202'ye, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 519 artarak 1 milyon 827 bin 451'e ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 266 bin 402'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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