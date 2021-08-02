Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)

Son dakika haber: 4 EV, 1 SAMANLIK VE AHIR YANDIIsparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangının olduğu bölgede 4 ev, bir samanlık ve ahır yandı.