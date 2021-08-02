Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)
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Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)

Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 4 EV, 1 SAMANLIK VE AHIR YANDIIsparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangının olduğu bölgede 4 ev, bir samanlık ve ahır yandı.

4 EV, 1 SAMANLIK VE AHIR YANDI

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangının olduğu bölgede 4 ev, bir samanlık ve ahır yandı. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler ve yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Çok sayıda iş makinesi, arazöz, itfaiye araçlarının yanı sıra sulama tankerleriyle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.


Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)
Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)
Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)
Son dakika haberleri! Isparta'da orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan

Bakan Pakdemirli: 'Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Bakan Pakdemirli: "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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