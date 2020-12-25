Son dakika haberleri... Isparta'da itfaiyecilerden SMA hastası Poyraz Ali'ye yardım eli

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Sinop'ta yaşayan Kurttekin çiftinin 3 yaşındaki SMA hastası evlatları Poyraz Ali için yardım topladı. Poyraz Ali'ye oyuncak itfaiye aracı da gönderilirken, İtfaiye Müdürü Erkan Er, Türkiye'deki tüm itfaiyeci meslektaşlarını Poyraz Ali için düzenlenen yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

SMA hastası olan ve kısa süre içerisinde tedavi olması gereken Sinop'ta yaşayan 3 yaşındaki Poyraz Ali için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri bir araya geldi. Poyraz Ali için maddi yardımda bulunan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ayrıca oyuncak itfaiye aracı gönderdi. Maddi yardımı bankaya yatıran personel, oyuncak itfaiye aracını Poyraz Ali'ye teslim edilmek üzere Sinop İtfaiye Müdürlüğüne gönderdi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er ve itfaiye personeli ayrıca itfaiye sirenini açtı, ardından 'Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak tüm dualarımız Poyraz Ali ile birlikte' anonsu yaptı. İtfaiye Müdürü Erkan Er ayrıca Türkiye'deki tüm itfaiyeci meslektaşlarını Poyraz Ali için düzenlenen yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

Sinop'ta yaşayan Tuğçe ve Ali Kurttekin çiftinin biricik oğulları tip bir SMA hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin tedavi olabilmesi için bir ayı kaldı. Poyraz Ali'nin tedavisi için çare bulunuyor ancak şifa ise dünyanın en pahalı ilaçlarından ve Poyraz Ali'nin ocak ayı sonuna kadar tedavisine başlanması gerekiyor.

Poyraz Ali'nin tedavisi için aile sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu ve bu çağrıya Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de cevap vererek örnek bir uygulama başlattı. Personel kendi arasında topladığı maddi yardımı hesaba yatırırken, yine Poyraz Ali'ye de oyuncak İtfaiye aracı göndererek, Türkiye'deki tüm itfaiyeci meslektaşlarına çağrıda bulundu.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, "Bilindiği gibi Sinop'ta yaşayan bir ailemizin daha 3 yaşındaki evlatları Poyraz Ali çocuğumuzun SMA hastalığını bizlerde duyup çok üzüldük. Türkiye'de başlatılan yardım kampanyasına bizlerde Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in de katkılarıyla Poyraz Ali için yardım kampanyası başlattık. Karınca, kararınca bu gün topladığımız yardımı bankaya yatırdık. Amacımız Poyraz Ali'nin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Tüm dualarımız Poyraz Ali içindir.

Biz itfaiyeciler zor anların, zor zamanların insanlarıyız. Bu kampanyaya Türkiye'deki tüm itfaiyeci meslektaşlarımızın da katılmasını talep ediyoruz. Poyraz Ali'ye buradan bir de oynayıp, bizi hatırlaması için oyuncak itfaiye aracını hediye olarak gönderiyoruz. Bu işe yardım eden tüm herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı