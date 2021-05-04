Son dakika haberleri | Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde sürücüler B.Ö ve F.B arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B, üzerinde taşıdığı silahla B.Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan B.Ö'nün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan F.B polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Hulusi Akar Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Burak Sergen Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Gökhan Gönül Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:04:27. #1.15#

title