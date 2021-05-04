Son dakika haberleri | Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haber: Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Isparta'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde sürücüler B.Ö ve F.B arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B, üzerinde taşıdığı silahla B.Ö'yü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan B.Ö'nün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan F.B polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen