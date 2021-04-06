Son dakika haberleri | İçişleri : PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İçişleri : PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.
İçişleri : PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan