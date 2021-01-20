Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza

20.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:15
Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza

Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde bir bağ evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, evin salonuna kurulan masada Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uyguladı.

Evde ele geçirilen oyun kartları ve pullara el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:19:13. #1.15#
title