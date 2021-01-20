Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza
Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde bir bağ evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, evin salonuna kurulan masada Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uyguladı.
Evde ele geçirilen oyun kartları ve pullara el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli