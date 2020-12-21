Son dakika: Sivas İl Özel İdaresi Hafik'te 11 milyon 71 bin lira yatırım yaptı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta İl Özel İdaresince 2020 yılında Hafik ilçesine 11 milyon 71 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Sivas'ta İl Özel İdaresince 2020 yılında Hafik ilçesine 11 milyon 71 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Hafik ilçesinde 2020 yılında Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 33,4 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 52,6 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 123 kilometre yolda onarım, stabilize çalışması yürütüldü, 3 adet menfez yapıldı.

İlçe genelinde köylere 59 bin 643 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi.

İlçede içme suyu ve kanalizasyon projeleri de tamamlanırken, tarımsal sulama projeleriyle 20 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, Hafik ilçesine 2020 yılı yatırım programı kapsamında 1 adet 500 kişilik spor salonu, 1 adet prefabrik okul kazandırıldı.

İlçede okul onarımı, jandarma karakol ve jandarma er-erbaş gazinosu onarım işleri de tamamlandı.

2020 yılında bugüne kadar Hafik'te kırsal alt yapıya 2 milyon 405 bin lira, yeni okulların yapımına 8 milyon 666 bin lira toplamda ise 11 milyon 71 bin lira harcama yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde