Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyat Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,46 12,85 4,75 ...

Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
08.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:49

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyat Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,46 12,85 4,75
Halk GMYO 2,10 2,05 2,44
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 10,98 2,09
Zorlu Enerji 2,67 2,62 1,91
Net Holding 2,28 2,24 1,79
İskenderun Demir Çelik 7,02 6,95 1,01
Aksigorta 7,33 7,27 0,83
Sasa Polyester 15,63 15,52 0,71
Ereğli Demir Çelik 9,00 8,94 0,67
Türk Hava Yolları 10,83 10,76 0,65
Türk Traktör 96,10 95,50 0,63
Çemtaş 11,47 11,40 0,61
İpek Doğal Enerji 11,62 11,56 0,52
Netaş Telekom. 16,05 15,97 0,50
Global Yat. Holding 4,42 4,40 0,45
Odaş Elektrik 2,54 2,53 0,40
Kerevitaş Gıda 5,09 5,07 0,39
Alarko Holding 5,13 5,11 0,39
Otokar 139,40 138,90 0,36
Türkiye Sigorta 6,10 6,08 0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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