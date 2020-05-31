Son dakika haberleri! GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 172 bini geçti
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Son dakika haberleri! GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 172 bini geçti

Bir son dakika haberine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 172 bini geçti.

Son dakika haberleri! GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 172 bini geçti
31.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:23

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 172 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 371 bin 175 kişi öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 743 bin 911 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 saptanan kişi sayısı, 6 milyon 172 bin 328'e ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 816 bin 897 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 105 bin 557 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 20 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (499 bin 966), Rusya (405 bin 843), İspanya (286 bin 308), İngiltere (272 bin 826), İtalya (232 bin 664), Fransa (188 bin 625), Almanya (183 bin 294), Hindistan (182 bin 490), Türkiye (163 bin 103), Peru (155 bin 671), İran (148 bin 950), Şili (94 bin 858), Kanada (90 bin 190), Meksika (87 bin 512), Suudi Arabistan (83 bin 384), Çin (83 bin 1), Pakistan (69 bin 496), Belçika (58 bin 186), Katar (55 bin 262), Hollanda (46 bin 257), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (41 bin 658), Ekvador (38 bin 571), İsveç (37 bin 113), Singapur (34 bin 884), Birleşik Arap Emirlikleri (33 bin 896), Portekiz (32 bin 203), Güney Afrika (30 bin 967), İsviçre (30 bin 845), Kolombiya (28 bin 236), Kuveyt (26 bin 192), Endonezya (25 bin 773), İrlanda (24 bin 929), Ukrayna (23 bin 677), Polonya (23 bin 571) ve Mısır (23 bin 449)."

Ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 38 bin 376, İtalya 33 bin 340, Brezilya 28 bin 849, Fransa 28 bin 771, İspanya 27 bin 125, Meksika 9 bin 779, Belçika 9 bin 453, Almanya 8 bin 600, İran 7 bin 734, Kanada 7 bin 73, Hollanda 5 bin 951, Hindistan 5 bin 186, Rusya 4 bin 693, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 515, İsveç 4 bin 395, Peru 4 bin 371, Ekvador 3 bin 334, İsviçre 1919, İrlanda 1651, Endonezya 1573, Pakistan 1483, Portekiz 1396, Polonya 1061, Şili 997, Mısır 913, Kolombiya 890, Ukrayna 708, Güney Afrika 643, Bangladeş 610, Suudi Arabistan 480, Birleşik Arap Emirlikleri 262, Belarus 229, Kuveyt 205, Katar 36 ve Singapur 23."

Kaynak: AA

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