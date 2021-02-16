AK Parti Denizli İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Cahit Özkan

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşını rahmetle andıklarını belirterek, "Şehitlerimizin bize vatan kıldığı, emanet ettiği bu kutlu coğrafyayı, bu şanlı bayrağı hep birlikte ilelebet payidar kılacağız.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşını rahmetle andıklarını belirterek, "Şehitlerimizin bize vatan kıldığı, emanet ettiği bu kutlu coğrafyayı, bu şanlı bayrağı hep birlikte ilelebet payidar kılacağız." dedi.

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongreye katılarak bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşını rahmetle anarak ailelerine sabır diledi.

Kasapoğlu, "Bu ülke, bu kutlu coğrafya, şehitlerimizin bize emanet ettiği, onların bu uğurda can verdiği önemli bir emanet. İşte birkaç gün önce 13 vatandaşımızı bu uğurda ahirete yolcu ettik. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir zaman hiçbir kirli emellerine ulaşamayacaklar. Şehitlerimizin bize vatan kıldığı, emanet ettiği bu kutlu coğrafyayı, bu şanlı bayrağı da hep birlikte ilelebet payidar kılacağız." ifadelerini kullandı.

Şubat ayının 28 Şubat sürecini hatırlattığını, hak ettiği halde üniversiteye gidemeyen kadınları, işinden aşından edilen insanları unutmadıklarını belirten Kasapoğlu, eski Türkiye'nin geride kaldığını, o kötü günlere ülkenin bir daha geri dönmeyeceğini söyledi.

Partisinin güçlü, vicdanlı, adaletten ve merhametten yana olan tüm kadınlarıyla gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, "Kadınlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında hiçbir zaman geride durmadan kendilerine yakışır cesaretle, özveriyle önden gittiler. Kadınlarımızın, gençlerimizin, teşkilatlarımızın bu güzel birlik ve beraberliğiyle önümüze çıkan her sorunu bugüne kadar kardeşçe, bir ve beraber olarak aştığımız gibi bundan sonra da nice engelleri aşmaya talibiz." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki 2023, 2024 hedeflerimiz ve 2071'e yönelik vizyonumuz, kongrelerimizle, çalışmalarımızla tazelenerek, motivasyonumuzu, enerjimizi, kardeşliğimizi, saflarımızı güçlendirerek devam edecek. Çünkü bizim yolumuz kardeşlik yolu. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Tüm dünyaya 'dünya 5'den büyüktür' diyerek meydan okuyan, mazlumların, adaletin, vicdanın güçlü mesajını veren Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan, onun yol ve dava arkadaşları olarak yürümeye devam edeceğiz."

"Hesabını soracağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Gara bölgesinde şehitler verilirken Diyarbakır'daki annelerin de evlat nöbetine devam ettiğine dikkat çekerek, "Teröre sırtını dayayan HDP'nin kapısının önünde evlatlarının nöbetini tutuyorlar. Gara'da verdiğimiz şehitlerin ve bugüne kadar verdiğimiz tüm şehitlerin Allah'ın izniyle hesabını soracağız. Hani diyorlar ya 'Afrin'de, Cerablus'ta, İdlib'de ne işimiz var ?' Sınırlarımızın ötesinde, nerede bulunurlarsa bulunsunlar girdikleri inlerde onlara o bedeli ödeteceğiz. Ödetmeye de mecburuz." diye konuştu.

Kongrede konuşmaların ardından seçime geçildi.

Kongreye AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Julide İskenderoğlu, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda partili katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek