- Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında -Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Teknofest 2020 yarışlarının ödül töreni için Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ne giriş yaptı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında

-Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Teknofest 2020 yarışlarının ödül töreni için Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ne giriş yaptı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Recep Tayyip Erdoğan, fuar alanına yanında bulunan küçük öğrencilerle birlikte girdi. Erdoğan'ı ilk kez bu kadar yakından gören genç yarışmacılar, heyecanını "Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erodğan'a, "Heyecanımızı mağdur görün" demesi üzerine ise Erdoğan, "Heyecanlanmayın" diyerek gençleri sakinleştirdi. Öğrenciler ile sohbet eden Erdoğan daha sonra çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi. Öğrencilerle sohbet edip, başarı dileyen Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı. Erdoğan verilen kalem ile birlikte roket alçak irtifa ve insansız hava aracı gibi kategorilerde dereceye giren öğrencileri para çeki ve roket gövdesi gibi parçaları imzaladı.

Erdoğan öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Hakkarili gençlerin Erdoğan sevgisi

Hakkari'den yarışmaya katılan takımlardan birinde yer alan bir genç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek fotoğraf çekilmek istediklerini belirtti. Talebi olumlu karşılayan Erdoğan, gençlerin bulunduğu standın yanına giderek üzerinde Hakkari Valiliği yazan uçak maketinin önünde gençlerle fotoğraf çekildi.

Erdoğan'a burada türk Bayrağı hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI