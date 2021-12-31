Son dakika haber | "Futbolda şike" davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis cezaevine gönderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | "Futbolda şike" davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis cezaevine gönderildi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada çeşitli suçlardan 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve Kayseri'de yakalanan firari eski polis memuru cezaevine gönderildi.

KAYSERİ (AA) - FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada çeşitli suçlardan 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve Kayseri'de yakalanan firari eski polis memuru cezaevine gönderildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 161 yıl 8 ay hapis cezası ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan eski polis Lokman Yanık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Yanık, cezaevine gönderildi.

Yanık'ın, 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti. Yanık, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 4 Haziran'daki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, 91 kez "iftira" suçundan 1 yıl 8'er ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 161 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmış, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Son dakika haber | Futbolda şike davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis cezaevine gönderildi

Son dakika haber | Futbolda şike davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis cezaevine gönderildi

Son dakika haber | Futbolda şike davasında 161 yıl hapisle cezalandırılan eski polis cezaevine gönderildi

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

 Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title