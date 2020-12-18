Son dakika haberleri: Fuhuş operasyonunda 3'üncü kattan atlayan kadın ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin bir eve gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda, kaçmak için apartmanın 3'üncü katından atlayan yabancı uyruklu kadın ağır yaralandı.