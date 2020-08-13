Son dakika haberleri: Eski eşini öldürmek isteyen firari koca tutuklandı Son dakika haberlerine göre Eski eşini öldürmek isteyen firari koca tutuklandı Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçan firarı koca tutuklanarak Yozgat E-Tipi Cezaevi'ne gönderildi Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçan firarı koca tutuklanarak Yozgat E-Tipi Cezaevine gönderildi.

Eski eşini öldürmek isteyen firari koca tutuklandı Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçan firarı koca tutuklanarak Yozgat E-Tipi Cezaevi'ne gönderildi YOZGAT - Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçan firarı koca tutuklanarak Yozgat E-Tipi Cezaevine gönderildi. Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Sorgun'da yakalanarak gözaltına alındı. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinde yapılan işlemlerini ardından tutuklanarak Yozgat E-Tipi cezaevine gönderildi. Kıymaz'ın iki gün önce firar ettiği ve üzerinde, eski eşi Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulunduğu belirtildi. Kaynak: İHA