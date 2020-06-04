Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama Son dakika güncel haberine göre ELAZIĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 603 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ELAZIĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 603 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Nida' ile yapılan aramada otomobilin koltuk kılıfı içini gizlenmiş 603 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA