Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Son dakika güncel haberine göre ELAZIĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 603 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
04.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:20

ELAZIĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 603 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Nida' ile yapılan aramada otomobilin koltuk kılıfı içini gizlenmiş 603 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Faik Öztrak Metin Bulut Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Bülent Korkmaz
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 15:20:03. #1.15#
title