Son dakika haberleri | Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden 2'si hafif ticari araç 1'i otomobil ani fren nedeniyle çarpıştı. Olay da arkada bulunan hafif ticari aracın sürücüsü hava yastığının açılmasıyla kazadan hafif yaralı kurtuldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı hastaneye sevk etti.

Polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından araçlar çekildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri | Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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