Son dakika haberleri! Dr. Baran için meslektaşlarından tören

Gelen son dakika haberlerine göre Ege Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Dr. Mehmet Atilla Baran için meslektaşları tarafından hastane bahçesinde tören düzenlendi.