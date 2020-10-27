Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'daki Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
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Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'daki Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

27.10.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:55

Son dakika haberi: Erzurum, Ardahan, Erzincan'da bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Erzurum, Ardahan, Erzincan'da bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Erzincan

Erzincan'da ise Memur-Sen Erzincan il Temsilcisi Nebi Gül, konfederasyona bağlı diğer sendika üyeleri ile sendika binasında buluşup basın açıklaması yaptı.

Almanya'da cami baskı olduğunu, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmalar yaptığını hatırlatan Gül, Macron'un da ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkmasının cinnetin boyutlarını gösterdiğini ifade etti.

Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya çok istekli Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz."

Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'daki Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'daki Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'daki Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'daki Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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