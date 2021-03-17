Son dakika haberleri! Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda eroin ve 6 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisi tarafından Antalya'dan uyuşturucu getirileceği ihbar üzerine Evciler İlçe Polis Amirliği ekiplerinin de desteği ile plakası önceden belirlenen bir araç karayolunda durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 4.75 gram eroin, 1 adet fişek halinde içime hazır eroin ve 6 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonunda ardından Z.Y., K.Y. ve M.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı