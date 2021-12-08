Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız."

"Stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları...

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de...

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title