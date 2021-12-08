Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.
İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız."
"Stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz."