Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri