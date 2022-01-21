Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Döviz, Güncel, Haber

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