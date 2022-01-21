Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz.