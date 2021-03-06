Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.