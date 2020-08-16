Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak"
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Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak"

Gelen son dakika haberlerine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak" Cumhurbaykanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayder'de çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor;

16.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:07

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak"

Cumhurbaykanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Ayder'de çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor; Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek"

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunarak "Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak. Ayder'de çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor; Uzungöl ile ilgili çalımalar da yoğun bir şekilde devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı. Burada bir otelde sabah kahvaltısını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere beraberindekiler ile kısa bir yürüyüş yaptı. Erdoğan, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşırken, minik bir kıza oyuncak hediye etti, kucağına alıp sevdi. Yine Erdoğan, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak fotoğraf çektirirken, yayla sakini kadınlara Ayder Yaylası'nda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ardından basın mensuplarına Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Çok çok güzel bir gelişme görüyorum. Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak. Yeni Ayderimiz alt yapısı ile restoranları ile özellikle havalimanın da bitişi ile beraber buraya geliş gidişler gerek yurt için gerekse yurt dışı çok daha fazlalaşacaktır. Kayak turizmine yönelik de çalışmalar devam ediyor. Tüm bunlarla beraber burada kollektif bir anlayış sağlayacağız" dedi.

Ayder'deki çalışmaların yoğun ve hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan "Ayder'deki çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Kaçak yapıların ötesinde bu tamamiyle işgal. Bunların üzerinde de ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın bunların yıkımı mutlaka olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi mağdur etmeden bu inşaatların yapımı ile birlikte konutsa konut mağaza ise mağaza neyse bunların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak" diye konuştu.

Erdoğan, açıklamalarının ardından yayladaki incelemelerini sürdürdü.

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Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak'

Kaynak: İHA

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