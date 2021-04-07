Son dakika haberleri! Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Çorum'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çorum'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Akyazı köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan