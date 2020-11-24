Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

24.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 07:56

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 16 AFH 793 plakalı otomobil önce çöp konteynırına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden M.K, yol kenarında park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan M.K. ve otomobilde bulunan Ç.Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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