Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan137,50125,0010,00Ziraat GMYO2,652,419,96Biotrend Çevre...
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|137,50
|125,00
|10,00
|Ziraat GMYO
|2,65
|2,41
|9,96
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,87
|6,25
|9,92
|İskenderun Demir Çelik
|22,54
|21,00
|7,33
|Oyak Çimento
|7,90
|7,42
|6,47
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|2,44
|5,74
|Türk Traktör
|211,90
|201,70
|5,06
|Torunlar GMYO
|4,09
|3,90
|4,87
|Hektaş
|13,71
|13,11
|4,58
|Aydem Enerji
|6,91
|6,62
|4,38
|Kardemir (D)
|9,35
|8,96
|4,35
|Anadolu Efes
|26,26
|25,36
|3,55
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|2,28
|3,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|90,65
|87,60
|3,48
|Çimsa
|34,86
|33,80
|3,14
|Ford Otosan
|253,50
|246,00
|3,05
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,40
|3,30
|3,03
|Türk İlaç Serum
|13,15
|12,79
|2,81
|Global Yatırım Holding
|2,23
|2,17
|2,76
|Türk Telekom
|10,21
|9,94
|2,72
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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