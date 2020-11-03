Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
03.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:02
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 2.193,40 1.994,00 10,00
Ege Endüstri 1.111,90 1.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.193,40
|1.994,00
|10,00
|Ege Endüstri
|1.111,90
|1.010,90
|9,99
|Aksa Enerji
|6,57
|6,16
|6,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,78
|29,84
|6,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,33
|2,19
|6,39
|Türk Traktör
|117,10
|111,20
|5,31
|Garanti Bankası
|6,95
|6,61
|5,14
|Gözde Girişim
|6,10
|5,81
|4,99
|Koza Altın
|77,70
|74,05
|4,93
|Anadolu Grubu Holding
|18,35
|17,50
|4,86
|İş Bankası (C)
|5,40
|5,16
|4,65
|Akbank
|5,04
|4,82
|4,56
|Vakıflar Bankası
|4,00
|3,83
|4,44
|Anadolu Efes
|20,82
|19,97
|4,26
|Akçansa
|12,95
|12,47
|3,85
|Halkbank
|4,89
|4,72
|3,60
|MLP Sağlık
|17,60
|17,00
|3,53
|Sabancı Holding
|8,73
|8,45
|3,31
|Bagfaş
|16,73
|16,21
|3,21
|İş Finansal Kiralama
|3,64
|3,54
|2,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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