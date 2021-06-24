Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento806,30835,00-3,44
Bera Holding14,0914,47-2,63
Kartonsan54,6555,90-2,24
Kerevitaş Gıda4,484,58-2,18
SASA Polyester30,6231,24-1,98
Good-Year6,927,03-1,56
Odaş Elektrik1,931,96-1,53
Doğan Holding2,932,97-1,35
Brisa21,0621,34-1,31
Ege Endüstri1.254,001.270,00-1,26
TAV Havalimanları26,9427,26-1,17
Selçuk Ecza Deposu8,808,90-1,12
Tukaş6,866,93-1,01
Şişe Cam7,938,01-1,00
Parsan29,7430,04-1,00
İpek Doğal Enerji12,6512,77-0,94
Torunlar GMYO3,193,22-0,93
İş Yatırım Menkul Değerler14,1214,25-0,91
Petkim5,445,49-0,91
İhlas Gayrimenkul1,151,16-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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