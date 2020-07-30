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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 675,90 719,20 -6,02
Aksigorta 7,54 8,00 -5,75 ...

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
30.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 675,90 719,20 -6,02
Aksigorta 7,54 8,00 -5,75
Ege Endüstri 728,90 768,00 -5,09
Gözde Girişim 5,63 5,84 -3,60
Ereğli Demir Çelik 7,64 7,89 -3,17
Selçuk Ecza Deposu 8,49 8,76 -3,08
Eczacıbaşı İlaç 6,31 6,51 -3,07
GSD Holding 2,57 2,65 -3,02
Koç Holding 16,17 16,65 -2,88
Anadolu Grubu Holding 18,58 19,13 -2,88
Sabancı Holding 8,38 8,61 -2,67
Koza Altın 86,45 88,60 -2,43
Türk Telekom 7,24 7,42 -2,43
İş GMYO 2,02 2,07 -2,42
Borusan Mannesmann 13,87 14,19 -2,26
İpek Doğal Enerji 13,08 13,37 -2,17
Koza Madencilik 14,24 14,53 -2,00
Otokar 168,10 171,50 -1,98
Coca Cola İçecek 44,62 45,50 -1,93
Vestel 17,52 17,86 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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