Son dakika haberleri: BM'ye bağlı kuruluşlardan Gazzeli çocukların korunması ve gerginliğe son verilmesi çağrısı
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Son dakika haberleri: BM'ye bağlı kuruluşlardan Gazzeli çocukların korunması ve gerginliğe son verilmesi çağrısı

Son dakika haberleri: BM'ye bağlı kuruluşlardan Gazzeli çocukların korunması ve gerginliğe son verilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki çocukların korunması ve artan gerginliğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki çocukların korunması ve artan gerginliğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

UNRWA Gazze Direktörü Matthias Schmale ve UNICEF Filistin Özel Temsilcisi Lucia Elmi'nin yaptığı ortak açıklamada, "sivillerin korunması ve çocuklara karşı işlenen suçların sonlandırılması" gerektiği belirtildi.

Ortak açıklamada aralarında çocukların da olduğu Filistinli sivillerin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca çocukların ve sivillerin korunması için artan gerginliğin ve şiddetin bir an önce sona erdirilmesi çağrısına yer verildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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