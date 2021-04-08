Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
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Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi Mönrtö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi
Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi

Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi

ANKARA - Mönrtö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Möntrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiri yayınlayan 10 emekli amiral gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'den, gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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