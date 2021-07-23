Son dakika haberleri | Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyükçekmece sahilinde polis denetimi
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Son dakika haberleri | Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyükçekmece sahilinde polis denetimi

Son dakika haberleri | Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyükçekmece sahilinde polis denetimi
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kurban Bayramı tatilinde halkın ilgi gösterdiği Büyükçekmece'deki plaj ile sahil yolunda polis ekiplerince denetim yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinde halkın ilgi gösterdiği Büyükçekmece'deki plaj ile sahil yolunda polis ekiplerince denetim yapıldı.

Bayramın son gününde vatandaşlar, denize girmek ve piknik yapmak için Kumburgaz Plajı'na geldi.

Kalabalık nedeniyle bölgede atlı polisler devriye gezdi. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri ve güven timleri de katıldı.

Plaj çevresinde ve vatandaşların araçlarını park ettikleri noktalarda, hırsızlıkla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan ekipler, Genel Bilgi Tarama uygulaması yaptı.

Son dakika haberleri | Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyükçekmece sahilinde polis denetimi
Son dakika haberleri | Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyükçekmece sahilinde polis denetimi
Son dakika haberleri | Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyükçekmece sahilinde polis denetimi
Son dakika haberleri | Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyükçekmece sahilinde polis denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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