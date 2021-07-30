Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi

Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mahalle muhtarlarıyla birlikte Canik'teki yatırımları gezen Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara yeni projelerle ilgili bilgiler verdi.

Mahalle muhtarlarıyla birlikte Canik'teki yatırımları gezen Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara yeni projelerle ilgili bilgiler verdi.

Canik Kültür Merkezi'ndeki kahvaltı programında mahalle muhtarlarıyla buluşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki yatırımları yerinde tanıtmak amacıyla muhtarlarla birlikte düzenlenen gezi programına katıldı. Canik Belediyesi'ne ait gezi otobüsüyle gerçekleştirilen ilçe turunda çalışmaları devam etmekte olan projelerle ilgili konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, 5 yıllık görev süreleri boyunca ilçenin çehresini kısa sürede değiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İşe gelmeden önce her sabah 2 saat boyunca yeni çalışmaları takip etmek üzere sahayı gezdiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, yatırımlar hakkında maddi kaynakla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Hükümet Konağı, Irmak Karakolu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, gibi pek çok kamu kurumunu ilçede inşa ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıkça bütün imkanlar kolaylaşıyor" şeklinde konuştu.

Yeni yol bağlantılarıyla birlikte ilçedeki ulaşımın daha da kolaylaşacağını belirten Başkan Sandıkçı, yollarla birlikte yeni yatırımların da kolayca gerçekleştirildiğini söyledi. Canik'te yapımı devam etmekte olan Şehir Hastanesi'nin Samsun ve Canik için büyük bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, imar çalışmalarıyla birlikte vatandaşın ata toprağına kavuştuğuna vurgu yaptı.

Gezi ile birlikte Canik ilçesinde yapımı devam etmekte olan tüm yol ve projeleri yerinde görme imkanı bulan mahalle muhtarları gelişmeleri takdirle karşıladıklarını belirtti. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi
Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi
Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi
Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB, 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Mobil Okullarla tarlalarda da eğitim veriyor
MEB, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Mobil Okullarla tarlalarda da eğitim veriyor
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Ece Erken Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:47:44. #1.14#

title