Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
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Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı

Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz yapan Belediye Bandosu, evlerinin önüne giderek çocuklara konser verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz yapan Belediye Bandosu, evlerinin önüne giderek çocuklara konser verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Düzce Belediyesi'de korona virüs dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklara 23 Nisan sürprizi yaptı. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu evlerinde ve balkonlarında yaşadı. Düzce Belediyesi bandosu ve çocukların sevgilisi Fındıkcan önce Bahçeşehir ardından Metek TOKİ ve Memur-Sen konutlarında çocuklara sürpriz yaparak marşlar çaldı. 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar, bandoya kortej oluşturdu.

Türk Bayrakları ile Belediye Bandosuna eşlik eden çocuklar ve veliler, pandemi dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ayaklarına kadar getiren Düzce Belediyesine teşekkür etti. - DÜZCE

Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı
Son dakika haberleri | Bando bu sefer çocuklar için çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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