Son dakika haberleri: Bakan Kurum: "(Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito...
20.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:44
Son dakika haber... Bakan Kurum: "(Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız"
Bakan Kurum: " (Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu