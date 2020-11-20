Son dakika haberleri: Bakan Kurum: "(Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito...
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Son dakika haberleri: Bakan Kurum: "(Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito...

20.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:44
Son dakika haberleri: Bakan Kurum:

Son dakika haber... Bakan Kurum: "(Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız"

Bakan Kurum: " (Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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