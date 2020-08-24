Son dakika haberleri... Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor Son dakika habere göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'da uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'da uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. 10-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 416 kenevir bitkisi, 217,38 gram esrar, 126,51 gram metamfetamin, 1.696 gram kubar esrar, 7,40 gram sentetik kannabinoid, 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda 75 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 4 şüpheli tutuklandı 1 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam edeceği öğrenildi. - AYDIN Kaynak: İHA