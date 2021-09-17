Son dakika haberleri: Aydın'da "60 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes" isimli kitap sergisi açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) "60 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes" isimli kitap sergisi açıldı.

ADÜ'den yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesindeki açılış törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, akademik ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Aydın, törende, Türk milletinin Menderes'e karşı saygı ve sevgisini muhafaza ettiğini vurguladı.

Hem Menderes'i hatırlamak hem de toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Aydın, "Adnan Menderes denildiğinde akla, Kuvayımilliye kahramanlarından genç bir yiğit, Ali Fethi Bey'in Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda genç bir siyasetçi, Atatürk'ün tercihi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili geliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergi, 21 Eylül tarihine ziyaret edilebilecek.