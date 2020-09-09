Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin hisselerindeki değer kazancı ile günü yükselişle kapattı.

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
09.09.2020 19:49 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:52

Avrupa borsaları teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin hisselerindeki değer kazancı ile günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,62 yükselerek, 369,65 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,40 artarak 5.042,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,02 değer kazanarak 19.771,32 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,07 yükselişle 12.237,21 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39'luk artışla 6.012,84 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,27'lik yükselişle 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

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Kaynak: AA

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